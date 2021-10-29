Голикова высказалась о поддельных сертификатах о вакцинации и QR-кодах

Голикова: подделывающие сертификаты о вакцинации люди ответственны за продолжение эпидемии

Те, кто подделывает сертификаты о вакцинации и QR-коды, помимо нарушения закона несут ответственность за продолжение эпидемии в России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ее цитирует ТАСС.

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Она подчеркнула, что те, кто решил подделывать документы о вакцинации, должны помнить об ответственности за фальсификации. Вице-премьер призвала беречь своих родных и близких.

По словам Голиковой, за неделю ситуация с коронавирусом осложнилась в 13 регионах. Важно помнить о высокой нагрузке на систему здравоохранения, заявила она.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что за покупку поддельного сертификата можно получить до года лишения свободы. Подделка QR-кодов, необходимых для посещения заведений общественного питания в Москве, грозит двумя годами лишения тюремного заключения либо штрафом в 40 тысяч рублей, напомнил он.