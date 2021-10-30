В Минздраве назвали самообманом использование поддельных сертификатов

Замглавы Минздрава Сергей Глаголев во время посещения Нижегородской области назвал использование поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции самообманом. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Использование таких документов — это обман самих себя и тех, с кем общается человек, — его родных, близких, друзей и коллег», — сказал Глаголев, напомнив об уголовной ответственности за фальсификацию документов и продажу поддельных QR-кодов. В случае, если такие действия повлекут за собой смерть человека, статью переквалифицируют на «более тяжелую», добавил он.

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Замминистра назвал оправданными все действующие ограничения и подчеркнул, что они введены прежде всего для защиты особенно уязвимых категорий населения — пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, которые переносят COVID-19 достаточно тяжело.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что за покупку поддельного сертификата можно получить до года лишения свободы. Подделка QR-кодов, которые были необходимы для посещения заведений общественного питания в Москве летом, грозит двумя годами лишения тюремного заключения либо штрафом в 40 тысяч рублей, напомнил он.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что те, кто подделывает сертификаты о вакцинации и QR-коды, помимо нарушения закона несут ответственность за продолжение эпидемии в России.