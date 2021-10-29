Минцифры предложило способ проверки QR-кодов

Минцифры РФ предложило проверять QR-коды с помощью специального приложения, назвав этот способ единственным федеральным решением. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что для проверки подлинности сертификата вакцинированного или переболевшего COVID-19 необходимо использовать приложение «Госуслуги Стопкоронавирус». Данный способ является единственным, который может подтвердить оригинальность сертификата на всей территории России.

Представители Минцифры также описали механизм работы сервиса. При сканировании сертификатов программа запрашивает информацию из реестра COVID-19 Минздрава России. Результаты иммунологических исследований (ПЦР-тесты) на COVID-19 сервис проверяет с помощью реестра Роспотребнадзора. В случае, если считанные с QR-кода данные не будут соответствовать данным в федеральных реестрах, то приложение выдаст ошибку.

«Эти реестры являются единственными достоверными источниками информации о вакцинированных и переболевших, а также о гражданах, прошедших ПЦР-тестирование», — уточнили представитель организации. Приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» доступно всем пользователям с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что те, кто подделывает сертификаты о вакцинации и QR-коды, помимо нарушения закона несут ответственность за продолжение эпидемии в России. Вице-премьер призвала беречь своих родных и близких.