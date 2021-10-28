В России разрешили увеличить число посетителей мероприятий при наличии QR-кодов

Роспотребназдор разрешил увеличить число посетителей массовый мероприятий в закрытых помещениях до 70 процентов при наличии у россиян QR-кодов. Соответствующее распоряжение содержится в постановлении главного государственного санитарного врача. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения в постановление «О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ в случае проведения массовых мероприятий» вступают в силу с 15 ноября.

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«Увеличение численности участников мероприятия до 70 процентов от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию или ранее перенесенное заболевание», — отмечается о документе.

Ранее в Новгородской области с четверга, 28 октября, разрешили возобновить работу торговым и торгово-развлекательным центрам, которые закрылись три дня назад. Решение об открытии ТЦ принял губернатор Новгородской области Андрей Никитин. В новом указе он отметил, что развлекательные учреждения могут возобновить работу на определенных условиях. В частности, у сотрудников и посетителей центров должны быть QR-коды о вакцинации.

