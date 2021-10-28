В российском регионе ТЦ возобновили работу через три дня после закрытия

В Новгородской области торговые центры возобновили работу через три дня после закрытия

В Новгородской области с четверга, 28 октября, разрешили возобновить работу торговым и торгово-развлекательным центрам, которые закрылись три дня назад. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минпромторг.

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Решение об открытии ТЦ принял губернатор Новгородской области Андрей Никитин. В новом указе он отметил, что развлекательные учреждения могут возобновить работу на определенных условиях. В частности, у сотрудников и посетителей центров должны быть QR-коды о вакцинации. Кроме того, гостям ТЦ будут измерять температуру при входе.

Ранее в Томской области ужесточили ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. По данным регионального оперштаба, с 30 октября заведениям общепита будет запрещено работать в ночное время, с 23:00 до 6:00. С 15 ноября посещать торговые центры будет разрешено только при предъявлении QR-кода.