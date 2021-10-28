Песков внес ясность в вопрос введения QR-кодов на общественном транспорте

Введение QR-кодов на общественном транспорте для борьбы с распространением COVID-19 — прерогатива местных властей. В этот вопрос внес ясность представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что введение цифровых пропусков в аэропортах и на железнодорожных вокзалах также является прерогативой региональных властей.

Ранее сообщалось, что в период с 28 октября по 7 ноября, которые были объявлены нерабочими, мэрия не стала закрывать театры и музеи. Однако попасть в них можно только по QR-коду и в маске. Максимальная заполняемость помещений не должна превышать 50 процентов.

Российский лидер Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой об объявлении нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября, разрешив губернаторам проблемных регионов вводить их на неделю раньше. При этом выходные могут быть продлены — это решение остается за местными властями.