В Подмосковье задумались о введении QR-кодов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что после окончания периода нерабочих дней в регионе с большой вероятностью введут QR-коды для посещения ресторанов и предприятий сферы услуг, сообщает РИА Новости.

Воробьев назвал вероятным введение QR-кодов в Подмосковье с 8 ноября. В ежемесячном обращении к жителям региона он отметил, что власти уже задумались об открытии ресторанов после нерабочих дней.

«Я допускаю вполне, что после 8-го числа мы... должны открыть все услуги, массовые, рестораны и так далее, и я с большой вероятностью предполагаю, что это будет по QR-кодам», — подчеркнул губернатор.

Глава региона объяснил, что закрытие ресторанов и сферы услуг для привитых граждан в период нерабочих дней связано с необходимостью снизить темпы заболевания COVID-19.

«Многие спрашивают, почему я закрываю для тех, кто привился и сделал все добросовестно. Мы это делаем для того, чтобы сбить волну, потому что ситуация требует действий, и бездействие будет исчисляться не деньгами, а более важным», — заключил Воробьев.

В Москве и Подмосковье 28 октября начались нерабочие дни из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19. Работу большинства организаций, компаний сферы услуг, торговых центров, клубов и баров приостановили до 7 ноября. В этот период также будут закрыты школы и детские сады. Ограничения не коснутся аптек, магазинов, осуществляющих продажу продуктов и товаров первой необходимости, и служб доставки.