Еще в одном российском регионе задумали ввести QR-коды для кафе и ресторанов

Губернатор Усс: в Красносряском крае могут ввести QR-коды для общепита и салонов красоты

Губернатор Красноярского края Александр Усс не исключил, что в регионе могут ввести систему QR-кодов для посещения кафе, ресторанов и салонов красоты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В сообщении говорится, что в случае введения системы посетители кафе или ресторанов, а также желающие воспользоваться услугами парикмахерских или спа-салонов будут обязаны предъявить сертификат о вакцинации против коронавируса.

Ранее власти Красноярского края уже предупреждали жителей о том, что с 1 ноября в регионе начнет действовать система QR-кодов для посещения ряда общественных мест. Новые правила коснутся, в первую очередь, театров и кинотеатров и различных спортивных мероприятий.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие для прекращения действия системы QR-кодов. По его словам, она должна действовать, пока не будет привито минимум 80 процентов жителей региона.

