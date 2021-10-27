В России медики для подачи кислорода использовали бутылки из-под минералки

Жительница Железногорска заметила, что в городской больнице №51 вместо медицинского оборудования для подачи кислорода используются бутылки из-под минеральной воды «Хан-куль». О применении пластиковых емкостей она рассказала ТВК «Красноярск».

Россиянка пояснила, что в инфекционной палате горбольницы №51 лежит ее приятель. Он показал ей, что медики вместо банок Боброва в системе подачи кислорода закрепили пластиковую тару. Жительницу Железногорска такие условия в больнице возмутили.

Она уже обратилась с жалобами в краевой и федеральный Минздрав. По информации ТВК «Красноярск», клиническая больница №51 находится в ведении ФМБА, а не Минздрава.

В самом медучреждении ситуацию пока никак не комментируют.

В Чувашии ввели режим повышенной готовности в связи с тем, что в больницах республики не хватает кислорода. По словам главы Чувашии Олега Николаева, в настоящее время кислород ожидается примерно в течение четырех часов. Его доставят из Татарстана.