Российский регион ввел режим повышенной готовности из-за нехватки кислорода

В Чувашии ввели режим повышенной готовности в связи с нехваткой кислорода в больницах

В Чувашии ввели режим повышенной готовности в связи с тем, что в больницах республики не хватает кислорода. Об этом сообщается на сайте российского региона.

По словам главы Чувашии Олега Николаева, в настоящее время кислород ожидается в течение примерно четырех часов. Его доставят из Татарстана.

Для решения данной проблемы подключены все ведомства, а также мобилизованы ресурсы соседних субъектов, уточнили в администрации региона.

В Чувашии в течение последних пяти недель фиксируется рост заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки заболели 147 человек. По данным властей, в республике развернуто 3 470 коек, процент свободного коечного фонда составляет 4,5.

Ранее глава Псковской области Ведерников предупредил население о риске локдауна. По его словам, с 30 октября жителей региона будут пускать в фитнес-клубы, бассейны, предприятия досуга только при предъявлении QR-кодов.

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