Песков прокомментировал введение новых ограничений из-за COVID-19 в Мoскве

Песков: решение о введении новых ограничений из-за COVID-19 в Москве принимали специалисты

Решение о введении новых ограничений в Москве из-за ситуации с COVID-19 принимали специалисты. Так прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков новые меры, его цитирует РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента, Кремль не может вмешиваться в принятие таких решений.

Песков подчеркнул, что специалисты посчитали необходимыми новые ограничения, так как они помогут разорвать эпидемиологические цепочки и уменьшить количество заражений коронавирусной инфекцией в столице.

В четверг, 21 октября, Собянин объявил о введении режима нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября. Градоначальник отметил, что в этот период будет приостановлена работа организаций сферы торговли и услуг, а также заведений общепита.

За последние сутки в Москве выявили 8166 новых случаев коронавируса впервые с 26 июня. За сутки в городе умерли 79 пациентов с COVID-19.