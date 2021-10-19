В российском регионе приостановили плановую медпомощь из-за ситуации с COVID-19

Медицинские организации Марий Эл приостанавливают оказание плановой помощи пациентам из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения республики.

Отмечается, что оказание плановых услуг временно прекратила Волжская центральная городская больница, и частично медсанчасть №1, а также Республиканская клиническая больница.

«Сегодня мы вынуждены закрыть родильное отделение в Козьмодемьянской межрайонной больнице, оно перепрофилировано в инфекционное. Все роды осуществляются сейчас в Йошкар-Оле в перинатальном центре», — цитирует пресс-служба министра здравоохранения российского региона Марину Панькову. По ее словам, перепрофилированы также урологическое, гастроэнтерологическое и нейрохирургическое отделения. Больница оказывает только экстренную помощь.

Министр отметила, что в Йошкар-Олинской городской больнице развернуто 410 коек. Всего в десяти инфекционных стационарах республики — 1875 коек. Кроме того, на лечении в Детской республиканской клинической больнице находятся 34 ребенка, из которых у десяти диагностирована двусторонняя пневмония.

«Раньше такого не было. В предыдущую волну коронавируса у детей больше наблюдалась болезнь по типу ОРЗ, бронхита», — уточнила Панькова.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России выросло число пациентов с COVID-19, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких. По его словам, аппарат ИВЛ необходим 6,7 тысячи человек. Он добавил, что большинство из них не проходили вакцинацию.

