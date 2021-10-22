10-летний ребенок выстрелил в себя в российской больнице

В Югре 10-летний пациент больницы выстрелил в себя из травматического пистолета деда

В Нижневартовской окружной больнице 10-летний пациент случайно выстрелил в себя из травматического пистолета деда. Об этом в пятницу, 22 октября, «Ленте.ру» сообщил Денис Волощенко, официальный представитель управления Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

«Находясь в стационарном отделении ребенок, получил ранение в голову из травматического оружия, принадлежащего его деду, 1955 года рождения, который сопровождал потерпевшего на период госпитализации», — рассказал Волощенко.

Ранение оказалось серьезным, мальчик находится в тяжелом состоянии, сейчас его оперируют врачи, рассказал «Ленте.ру» источник в медицинских кругах региона. Департамент здравоохранения региона проводит служебную проверку в результате несчастного случая, передает ТАСС.

Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования мальчика по статье «причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего». Также выясняется обстоятельства нахождения оружия в медучреждении и законность его приобретения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье четырехлетний мальчик получил ранение во время игры с пистолетом. В него выстрелил 12-летний подросток. Играя с травматическим пистолетом «Гроза», россиянин случайно выстрелил в своего племянника. В результате пострадавший получил непроникающее ранение в грудь.