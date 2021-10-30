Дипломаты столкнулись с проблемами при получении QR-кодов в России

Иностранные дипломаты в России, привитые не зарегистрированными в стране вакцинами от коронавируса, не смогли получить QR-коды. Об этом пишет РБК.

Три источника в иностранных дипмиссиях рассказали изданию, что посольства направили летом на Смоленскую площадь коллективное письмо с просьбой оказать содействие в выдаче QR-кодов дипломатам, получившим западные вакцины. Однако из-за скорой отмены кодов вопрос потерял актуальность и остался нерешенным.

В российском МИД сообщили об аналогичных проблемах, с которыми сталкиваются российские дипломаты на Западе. С 1 июля во всех странах ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии начали работать цифровые сертификаты COVID-19 в формате QR-кодов. Но сложнее всего приходится сотрудникам дипмиссий во Франции, где ранее были введены санитарные паспорта. Из-за отсутствия одобренной вакцины россиянам приходится постоянно проходить тестирование на коронавирус. Посол России в Париже Алексей Мешков даже обвинил Францию в дискриминации из-за непризнания привитых «Спутником V» дипломатических работников вакцинированными. «Привитые "Спутником V" считаются невакцинированными. Что это, если не дискриминационный подход?» — посетовал посол.

При этом в США такой проблемы нет, поскольку российский дипкорпус был вакцинирован местными препаратами, а посол Анатолий Антонов еще зимой рассказал о полученной прививке Moderna.

Ранее Владимир Путин рассказал, что Россия стремится обеспечить недискриминационный доступ к вакцинам от COVID-19 и взаимное признание препаратов. По его словам, без этого шага практически невозможны беспрепятственные передвижения граждан разных государств. Президент отметил, что российский препарат от коронавируса «Спутник V» одобрен в 70 странах мира.

25 октября Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса и о перенесенном заболевании. Утвержденная форма сертификата, вступит в силу с 8 ноября. Выданные ранее сертификаты будут переоформлены в автоматическом режиме на портале госуслуг до 1 марта 2022 года. В новом сертификате предусмотрено место для QR-кода. Кроме этого в документе указаны дата вакцинации и место, где была сделана прививка. Сертификат будет доступен для привитых на двух языках: русском и английском. Также его можно будет получить в бумажном виде.