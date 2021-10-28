Францию обвинили в дискриминации привитых «Спутником V»

Посол России в Париже Алексей Мешков на встрече в Люксембургском дворце с французской общественной ассоциацией «Пассаж» обвинил Францию в дискриминации из-за непризнания привитых «Спутником V» дипломатических работников вакцинированными. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат считает, что пандемия коронавируса должна была сплотить все страны, побуждая их работать вместе для преодоления кризиса, однако на деле это привело к спорам, касающимся признания или непризнания различных вакцин. Он заявил, что в сложившихся условиях заложниками ситуации становятся простые люди, а также страдает экономика и культурные связи.

Мешков подчеркнул, что в России весь дипломатический корпус получил санитарные пропуска вне зависимости от того, какими вакцинами сотрудники были привиты. Кроме того, тем, кому необходимо было сделать прививки, были предложены бесплатные вакцины. «Здесь же привитые "Спутником V" считаются невакцинированными. Что это, если не дискриминационный подход?» — посетовал посол.

Ранее власти Израиля утвердили порядок въезда в страну иностранных туристов, вакцинированных российским препаратом «Спутник V», — новые правила начнут действовать с 15 ноября. Уточняется, что прививка должна быть поставлена не ранее чем за 14 дней до начала путешествия и не позднее шести месяцев на момент его завершения. Кроме того, посещение Израиля разрешается гражданам, которые получили первую дозу препарата «Спутник V» не ранее чем за две недели до начала поездки.