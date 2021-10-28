В Израиле утвердили порядок въезда для привитых «Спутником V»

Власти Израиля утвердили порядок въезда в страну иностранных туристов, вакцинированных российским препаратом «Спутник V» — новые правила начнут действовать с 15 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Минздрава республики.

Уточняется, что прививка должна быть поставлена не ранее чем за 14 дней до начала путешествия и не позднее шести месяцев на момент его завершения. Кроме того, посещение Израиля разрешается гражданам, которые получили первую дозу препарата «Спутник V» не ранее чем за две недели до начала поездки.

Также согласно распоряжению ведомства, за 14 дней до въезда в Израиль турист не должен посещать страны, внесенные в «красную зону» по угрозе распространения коронавируса. При этом список таких государств пока не опубликован.

Ранее, 27 октября, министр туризма Израиля Константин Развозов назвал дату открытия страны для российских туристов, привитых «Спутником V». По его словам, с 15 ноября помимо сертификата о вакцинации необходимо будет предъявить ПЦР и серологический тест.