Названа дата открытия Израиля для привитых «Спутником V» россиян

С 15 ноября Израиль откроет границы для российских туристов, привитых «Спутником V». Такую дату в беседе с «Лентой.ру» назвал министр туризма страны Константин Развозов.

Помимо сертификата вакцинации, путешественникам для въезда необходимо будет предъявить ПЦР и серологический тест. Развозов отметил, что тем не менее ситуация остается неопределенной, так как Россия может войти в список стран с высоким уровнем заболеваемости.

«Мы очень надеемся, что в скором времени эта ситуация пойдет на спад, и мы наконец сможем принять в Израиле и туристов из России», — заявил министр.

Ранее в октябре сообщалось, что власти Израиля с 1 ноября откроют границы для туристов, привитых вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).