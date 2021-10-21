Названа дата открытия Израиля для привитых туристов

ТАСС: с 1 ноября власти Израиля разрешат въезд в страну привитым туристам

Власти Израиля с 1 ноября откроют границы для туристов, привитых вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает ТАСС.

При этом источник агентства в правительстве республики отметил, что конкретного решения по приему путешественников, вакцинированных «Спутником V», пока нет.

Ранее в октябре сообщалось, что власти республики разрабатывают пилотную программу, в рамках которой вакцинированным «Спутником V» путешественникам разрешат въезд в страну с 1 ноября. Такую дату назвал министр туризма Израиля Константин Развозов.