Власти еще одной пляжной страны разрешили въезд вакцинированным россиянам

Власти Мальты разрешили въезд в страну вакцинированным путешественникам, в том числе и из России. Подробности решения размещены на официальном туристическом портале республики.

Отмечалось, что популярное пляжное государство обновило список стран, граждане которых могут приехать в страну с туристическими целями при условии полной вакцинации. Тем не менее прививка должна быть сделана одним из препаратов, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (European Medicines Agency).

В их числе AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson — российские вакцины в список еще не вошли. Въезд на территорию Мальты с отрицательным ПЦР-тестом возможен только с нетуристическими целями, при этом требуется специальное разрешение.

Ранее в июле власти Мальты передумали закрывать въезд в страну для непривитых туристов из-за критики Еврокомиссии и обвинений в дискриминации. Согласно новым правилам, лица без сертификата о вакцинации, прибывающие из стран ЕС, а также Австралии, Андорры, Ватикана, Израиля, Канады, Китая, Монако, Новой Зеландии, Сан-Марино и Сингапура обязаны отправиться на карантин за свой счет.