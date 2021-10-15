Индия открылась для иностранных туристов

С 15 октября Индия открыла границы для иностранных туристов, в том числе российских

С 15 октября Индия отменила ограничения на въезд и открыла внешние границы для иностранных путешественников, в том числе из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что с середины текущего месяца страну могут посетить только туристы, прибывающие чартерными рейсами, с 15 ноября — отдыхающие, въезжающие рейсами, «отличными от чартеров».

Согласно новым правилам, путешественникам будут выдаваться однократные обыкновенные и электронные туристические визы сроком на 30 дней. При этом въезд в республику допускается только воздушным или морским путем.

Руководитель отдела туризма Федерации торгово-промышленных палат Индии Маниш Ахудж выразил надежду на скорейшее восстановление регулярного авиасообщения. «Не каждый может позволить себе чартер, поэтому все ждут возобновления обычных рейсов», — заявил он.

С 5 октября Россия официально возобновила регулярное авиасообщение с пятью странами — Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу, а также расширила географию полетов в Индию и Испанию. Теперь российские авиакомпании выполняют рейсы на Гоа и в Дели из Москвы и Санкт-Петербурга (четыре рейса в неделю на каждом направлении).