В Индии назвали даты возобновления приема туристов

Индия возобновит прием иностранных туристов с 15 октября 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МВД республики.

Так, путешественникам, въезжающим в страну чартерными рейсами, начнут выдавать туристические визы. «Иностранные туристы, въезжающие в Индию рейсами, отличными от чартерных самолетов, смогут сделать это только с 15 ноября 2021 года по свежим туристическим визам», — добавили в ведомстве.

Ранее в сентябре главный министр Гоа Прамод Савант назвал дату открытия курорта для путешественников. Так, иностранные и местные туристы смогут снова посещать регион только после полной вакцинации жителей индийского штата от коронавируса, которую планируется завершить к 31 октября. В ходе выступления Савант пообещал, что когда Гоа станет на 100 процентов безопасным, регион полностью откроют для посещений.