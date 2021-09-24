Россиянам разъяснили правила въезда в Данию

Посольство Дании напомнило, что россияне по-прежнему не могут въехать в европейскую страну с туристическими целями. Об этом пишет ТАСС.

Так, в посольстве объяснили, что Россия находится в «оранжевом» списке — гражданам из стран с такой классификацией разрешен въезд в Данию только с определенными целями. Например, трудоустройство, служебные командировки, приглашение на обучение или стажировку, посещение родственников и другие.

Отмечается, с 14 августа власти Дании поместили Россию в категорию стран с «оранжевым» уровнем эпидемиологической опасности. Основания для въезда в королевство можно уточнить на сайте датской полиции.

Ранее в сентябре стало известно о том, что с 5 октября Россия возобновит авиасообщение с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией. Также увеличится количество рейсов в Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Шри-Ланку. Кроме того, будут сняты ограничения на полеты на Тенерифе и Гоа.