Армения разъяснила правила въезда для россиян

Власти Армении обновили ряд правил, которые необходимо соблюдать при въезде в страну иностранным туристам, в том числе из России. Такая информация появилась на сайте Министерства иностранных дел республики.

Согласно постановлению правительства, дети младше семи лет не обязаны предоставлять результаты ПЦР-теста или сертификат о полной вакцинации от COVID-19.

Также в МИД разъяснили формат въездных документов и требования для вакцинации. Так, туристы, привитые однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт», должны иметь при себе результаты ПЦР-теста, если они вакцинировались менее, чем за 28 дней до поездки.

При этом для препаратов «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» этот срок должен быть не менее 14 дней со дня ведения второй дозы.

Кроме того, теперь путешественники обязаны предъявить сертификаты вакцинации или результаты ПЦР-тестов только через мобильное приложение «Путешествую без COVID-19». Документы принимаются на русском, английском и армянском языках.

Ранее в августе российский турист побывал в Армении и назвал преимущества страны, благодаря которым можно «навсегда забыть» о Турции. Он похвалил кавказскую страну за гостеприимство, а также отметил невысокие цены на продукты. К примеру, корзина с инжиром, сливами, персиками, картофелем, помидорами, огурцами и зеленью обошлась ему в 150 рублей.