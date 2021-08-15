Россияне перечислили открытые в пандемию направления для путешествий

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip перечислили, какие новые направления для путешествий открыли для себя россияне за время пандемии. Об этом пишет RT.

Так, 69 процентов респондентов рассказали, что для путешествий по стране выбирали новые направления.

Города Краснодарского края открыли для себя 11,8 процента российских туристов. Впервые побывали в Крыму и, в частности, в Ялте и Симферополе, 10,6 процента сотрудников, а с Калининградом и курортами Балтийского моря — 9,6 процента.

В Дагестане, чаще всего в Дербенте и Махачкале, побывали 8,7 процента, в Карелии — 5 процента, на Алтае — 4,6 процента, а в Санкт-Петербурге и окрестностях — 4,3 процента туристов.

Еще 3 процента респондентов побывали в Татарстане и столице республики. Нижний Новгород и область — 2,5 процента, а Ставропольский край, в особенности курорты Кавказских Минеральных Вод, — 2,1 процента.

Также за время пандемии коронавируса 53 процента опрошенных открыли для себя новые заграничные направления. Среди них 15 процентов россиян открыли для себя Турцию, которую ранее не рассматривали для отдыха. В Абхазии побывали 13 процентов опрошенных туристов. К поездкам в Танзанию, в частности на Занзибар, впервые стали присматриваться 12 процентов, Кубе — 9 процентов, а еще 6 процентов рассказали, что путешествовали по Армении.

Ранее в августе россиянам назвали самые популярные направления для путешествия выходного дня — рейтинг возглавили Севастополь и Анапа. Забронировать жилье в этих городах можно за 2,9 и 1,9 тысячи рублей соотвественно. Высоким спросом пользуются также другие курорты Крыма и Краснодарского края — Гагра, Бахчисарай, Красная поляна, а также столица Кубани, Краснодар.