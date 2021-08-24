Россиянин слетал в Армению и призвал навсегда забыть о Турции

Российский турист слетал на отдых в Армению и назвал преимущества страны, благодаря которым можно «навсегда забыть» о Турции. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Во-первых, он похвалил кавказскую страну за гостеприимство. По его словам, местные жители могут бесплатно угостить кофе гуляющих туристов или подвезти до нужной достопримечательности. В Турции, напротив, россиян воспринимают как «мешок с деньгами» и считают, что о том, чтобы оказывать им помощь бесплатно, «не может быть и речи».

Во-вторых, он упомянул «сказочные» цены на фрукты, овощи и хлеб на местных рынках. К примеру, корзина с инжиром, сливами, персиками, картофелем, помидорами, огурцами и зеленью обошлась ему в 150 рублей. «В Турции разное меню — с разными ценами для туристов и для местных», — отметил он.

Кроме того, мужчина упомянул «отсутствие приставучести» у местных жителей, которые не навязываются отдыхающим в отличие от турок.

«Жена была в приятном шоке, так как несколько раз она оставалась за одним столом с турками, и ей тут же начинали "втирать всякую дичь"», — сказал блогер.

Ранее в августе туроператоры предложили россиянам более бюджетную альтернативу турецким курортам. Эксперты посоветовали обратить внимание на отдых в Доминикане — недельная путевка на двоих туда может стоить около 117 тысяч рублей, при этом отдых в пятизвездочном отеле Турции и Египта может выйти дороже.