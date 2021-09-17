Великобритания упростила правила въезда для россиян

Власти Великобритании смягчили правила въезда в страну для иностранных туристов

Власти Великобритании упростили правила въезда в страну для иностранцев, в том числе россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил в своем Twitter министр транспорта страны Грант Шаппс, с 4 октября вакцинированные путешественники из государств оранжевого списка освобождаются от обязательной сдачи ПЦР-тест перед приездом в королевство.

Ранее министр транспорта Великобритании Грант Шаппс в своем Twitter заявил, что меры по упрощению международных поездок были приняты для того, чтобы сократить расходы, воспользоваться преимуществами вакцинации и обеспечить безопасность туристов.

В сентябре Роспотребнадзор отменил обязательную двухнедельную самоизоляцию по месту жительства для туристов, прибывающих из Великобритании в Россию.