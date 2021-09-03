В России отменили самоизоляцию для возвращающихся из Великобритании туристов

Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию для туристов, которые возвращаются в Россию из Великобритании. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, согласно решению главного санитарного врача России Анны Поповой, отменяется действие ранее принятого постановления, согласно которому туристы, прибывающие в Россию из Великобритании, были обязаны проходить обязательную двухнедельную самоизоляцию по месту жительства.
2 сентября Роспотребнадзор опубликовал проект, в котором предложил признать утратившим силу ранее принятое государством постановление о двухнедельном карантине для всех приезжающих из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.