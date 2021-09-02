В России предложили отменить изоляцию для прибывающих из одной страны

Роспотребнадзор попросил отменить обязательную изоляцию по приезде в Россию для прибывающих из Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.

В опубликованном проекте предлагается признать утратившим силу ранее принятое государством постановление о двухнедельном карантине для всех приезжающих из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Россия прекратила авиасообщение с Великобританией в декабре 2020 года и позже неоднократно продляла запрет на полеты в королевство. Речь шла как о регулярных, так и нерегулярных рейсах, при этом бизнес-авиация может совершать перелеты между российскими и британскими городами только по специальному разрешению оперштаба.