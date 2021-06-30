Испания продлила запрет на въезд для граждан России

Власти Испании не включили Россию в список стран, не входящих в состав Европейского союза или Шенгенской зоны, гражданам которых разрешен въезд на территорию государства. Об этом говорится в официальном информационном бюллетене страны.

В список стран и регионов, на которые не распространяются ограничения, вошли Албания, Австралия, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия, Северная Македония, Руанда, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, США, Китай, специальные административные районы КНР Макао и Гонконг, а также Тайвань.

Кроме того, испанские власти продлили запрет на второстепенные поездки по стране до 1 августа.

Ранее Германия с 29 июня запретила въезд в страну россиянам из-за распространения мутаций коронавируса. Германский Институт Роберта Коха (RKI), подчиняющийся Минздраву ФРГ, включил Россию и Португалию в список стран, где распространяются опасные мутации COVID-19. В данный перечень попали еще 14 стран, в том числе Бразилия, Великобритания, Индия, Португалия и ЮАР. Также известно, что возможность получить визу в европейскую страну в случае острой необходимости есть лишь у определенных категорий граждан.