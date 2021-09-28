Россиянам назвали дату открытия Гоа

Главный министр Гоа Прамод Савант объявил о том, что иностранные и местные туристы смогут снова посещать регион только после полной вакцинации жителей индийского штата от коронавируса, которую планируется завершить к 31 октября. Об этом политик заявил на пресс-конференции в эфире телеканала NDTV, пишет ТАСС.

В ходе выступления Савант пообещал, что когда Гоа станет на 100 процентов безопасным, регион полностью откроют для иностранных и местных путешественников. «Мы завершим вакцинацию к 31 октября», — назвал дату министр штата.

Он также отметил, что разрешение на возобновление чартерных рейсов на популярный пляжный курорт будет получено через несколько дней.

Ранее в сентябре стало известно, что Россия с 5 октября возобновит авиасообщение с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией. Кроме того, увеличится количество рейсов в Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Шри-Ланку, будут сняты также ограничения на полеты на Тенерифе и Гоа.