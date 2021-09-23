Еще одну популярную пляжную страну захотели открыть для туристов

Власти Индии, еще одной популярной пляжной страны среди российских путешественников, захотели в ближайшее время открыть границы для отдыхающих. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Индия пока не пускает иностранцев с туристическими целями. Однако возможно, что Индия объявит об открытии для определенных групп иностранных туристов уже на днях», — сообщили аналитики АТОР.

Эксперты уточнили, что въезд в страну, предположительно, будет разрешен только путешественникам, прошедшим полную вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Также в ассоциации напомнили, что с 5 октября Россия возобновляет авиасообщение с Индией. Теперь в республику можно будет летать по маршрутам Москва — Гоа, Санкт-Петербург — Дели и Санкт-Петербург — Гоа с частотой один рейс в неделю.

Ранее в сентябре Российский союз туриндустрии (РСТ) заявил о возможном открытии Индонезии к зиме. По данным посольства России в Джакарте, привитые «Спутником V» путешественники смогут беспрепятственно приехать в страну, когда она станет доступна.