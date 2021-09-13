Еще один популярный у россиян пляжный курорт захотели открыть для туристов

Власти Вьетнама, еще одной популярной пляжной страны среди российских путешественников, захотели с октября открыть остров Фукуок для отдыхающих. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министерства туризма республики.

На курорт планируется пускать перенесших не раньше чем за 12 месяцев до приезда коронавирус туристов, а также привитых отдыхающих. При этом уточняется, что полная вакцинация должна быть завершена за 14 дней до посещения, но не раньше чем за год до прилета на остров. Также путешественникам необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста.

По словам министр туризма и культуры Вьетнама Нгуен Ван Хунга, пандемия COVID-19 нанесла серьезный ущерб туристической отрасли страны. Число иностранцев, прибывших в республику, упало с 18 миллионов в 2019 году до 3,8 миллиона в 2020-м. В связи с этим предполагается, что тестовый период пилотного проекта по открытию Фукуока для отдыхающих будет продолжаться не менее полугода.

С ноября текущего года власти Камбоджи планируют открыть границы для полностью вакцинированных путешественников. Привитым против COVID-19 туристам необходимо иметь при себе результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Также им надо пройти еще один тест по прилете в аэропорт Пномпеня.

