Еще одна азиатская страна откроет границы для вакцинированных туристов

Еще одна страна станет доступной для путешествий — власти Камбоджи заявили, что в ноябре планируют открыть границы для полностью вакцинированных туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что привитым против COVID-19 путешественникам не нужно будет проходить обязательный 14-дневный карантин по прибытии в азиатскую страну. От туристов потребуется только иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, и пройти еще один тест по прилете в аэропорт Пномпеня.

Список одобренных препаратов пока не уточняется. Российские вакцины в королевстве не признаны, однако эксперты АТОР предполагают, что с учетом традиционно дружеских торгово-экономических связей России с Камбоджей, власти страны одобрят российские препараты.

Ранее стало известно, что с 15 августа власти Австрии исключили Россию из «красной зоны» по риску распространения COVID-19 и страна снова открыла границы для российских путешественников. Уточняется, что по прибытии в страну отдыхающим необходимо предоставить на выбор один из четырех установленных документов.

