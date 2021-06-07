Еще одна европейская страна задумала открыть границы для привитых «Спутником V»

В Словакии задумали разрешить въезд в страну для еще одной категории граждан — иностранцев, вакцинированных российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на словацкое радио.

Уточняется, что МИД Словакии порекомендовал властям открыть границы для путешественников, которые при пересечении границы предъявят справку о получении прививки.

В Словакии 7 июня началось применение препарата «Спутник V». Сейчас поставить прививку можно только в Братиславе и в городе Жилина, однако со следующих выходных еще несколько пунктов вакцинации откроется в каждой из семи провинций страны.

В настоящий момент въезд на территорию Словакии из стран, которые не входят в состав Евросоюза, разрешен для лиц, имеющих вид на жительство, рабочую или учебную визу, а также ближайших родственников, постоянно проживающих в стране.

Ранее в июне Испания открылась для привитых от коронавируса туристов. Также власти разрешили швартовку круизных лайнеров в своих портах. Согласно документу Минздрава и МВД Испании, перед поездкой необходимо предварительно оставить заявку о намерении въехать в страну и подтвердить прохождение полного цикла вакцинации.