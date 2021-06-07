Испания открылась для вакцинированных туристов

С 7 июня Испания открыла границы для туристов, привитых от коронавируса, и разрешила швартовку круизных лайнеров в своих портах. Об этом сообщает испанская телерадиокомпания RTVE.

Так, согласно документу Минздрава и МВД Испании, путешественник должен предварительно оставить заявку о намерении въехать в страну и подтвердить прохождение полного цикла вакцинации.

Для этого не менее чем за две недели до пересечения границы необходимо заполнить анкету через специальное приложение. По окончании регистрации программа создаст QR-код, который нужно предоставить на паспортном контроле.

Уточняется, что для въезда в страну туристам нужно вакцинироваться препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm или Sinovac-Coronavac. Российские вакцины в этот список не входят.

Тем не менее, жители Бразилии, Индии и ЮАР до сих не могут въехать в Испанию из-за эпидемиологической ситуации в этих странах.

Ранее в мае председатель совета Фонда Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий назвал российским туристам возможные сроки открытия стран Европейского союза. По его мнению, этим летом у россиян есть высокие шансы на туристические поездки. Однако проблема состоит в том, что имеются политические и организационные моменты, которые затрудняют процесс открытия международного туризма.