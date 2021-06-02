У россиян появится еще одно направление для пляжного отдыха за границей

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом внес изменения в решение по открытию новых направлений для международных рейсов. У россиян появится еще один город для пляжного отдыха за границей. Такая информация приводится на сайте правительства России.

Так, пунктом прибытия в Марокко с 10 июня станет популярный туристический курорт Касабланка. Ранее в списке о возобновлении на взаимной основе регулярного международного авиасообщения среди конечных пунктов была обозначена столица государства — Рабат. Уточняется, что количество рейсов не изменилось — самолеты будут летать два раза в неделю.

По словам специалистов, два рейса в неделю будет выполнять российская авиакомпания и столько же — перевозчик из Марокко. Кроме того, известно, что в марте авиакомпании Nordwind и S7 Airlines получили допуски на это направление от Росавиации.

Ранее эксперты оценили перспективы открытия авиасообщения с новыми странами. Они отметили, что открывшиеся с 10 июня рейсы в Марокко и Хорватию будут совершаться не в курортные города, а в удаленные от популярных туристических мест столицы.

31 мая сообщалось, что с 10 июня Россия возобновит авиасообщение с девятью странами. Так, речь идет об Австрии, Ливане, Маврикии, Люксембурге, Марокко, Хорватии, Албании и Венгрии. Кроме того, со 2 июня возобновятся перелеты в Великобританию.