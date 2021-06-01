Эксперты оценили перспективы открытия авиасообщения с новыми странами

Из девяти стран, возобновляющих авиасообщение с Россией с 10 июня, отечественных путешественников готовы принимать не все. Об этом сообщили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

По оценке специалистов, рейсы будут запущены по тем направлениям, которые маловостребованы или закрыты для туристов. Так, Люксембург, Австрия, Венгрия не готовы принимать путешественников из России. Въехать в эти государства смогут только отдельные категории граждан. Маврикий также будет полностью закрыт для туристов.

Все же с 10 июня российские путешественники смогут отправиться в Хорватию и Марокко. Однако рейсы будут открыты не в курортные города, а в удаленные от популярных туристических мест столицы — Загреб и Рабат соответственно.

Албания также остается открытой для туристов из России — в страну возобновится чартерное авиасообщение, въехать можно без визы и ПЦР-тестов. Тем не менее эксперты не считают, что Албания, как и Ливан (полеты в Бейрут также возобновятся с 10 июня), сможет стать популярным направлением.

Также уточняется, что спрос на авиаперевозки во все открывшиеся страны будет высоким, из-за чего билеты могут стать дорогостоящими.

31 мая сообщалось о том, что с 10 июня Россия возобновит авиасообщение с девятью странами. Так, речь идет об Австрии, Ливане, Маврикии, Люксембурге, Марокко, Хорватии, Албании и Венгрии. Кроме того, со 2 июня возобновятся перелеты в Великобританию.

Ранее стало известно, что Россия продлит приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией на фоне сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах. Она продлится до 21 июня включительно.