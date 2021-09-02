Еще один пляжный курорт открылся для привитых россиян

С 1 сентября султанат Оман разрешил въезд иностранным туристам, привитым от коронавируса, в том числе российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, пляжный арабский курорт открылся как для обладателей виз, так и для тех, кто сможет получить их по прибытии в страну. Для въезда необходимо предъявить сертификат о вакцинации, а также отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 96 часов до полета.

В случае отсутствия ПЦР-теста, турист сдает его по прилете в Оман и помещается на карантин до получения результатов. «Все это время местонахождение туриста будет определять электронный браслет. Если тест будет положительным, то карантин продлевается еще на 10 дней», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные правила не распространяются на несовершеннолетних, а также на лиц, имеющих медотвод от прививки.

Перед поездкой все въезжающие обязаны зарегистрироваться в приложении Минздрава Омана, куда необходимо загрузить сертификат о вакцинации и результаты ПЦР-теста.

Ранее в апреле власти ОАЭ ужесточили правила въезда на популярный курорт Шарджа. Так, туристам необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус на английском или арабском языке, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия в арабский эмират.