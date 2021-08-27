В октябре в Дубае появится новый мегаобъект для туристов — на курорте построят самое высокое в мире колесо обозрения Ain Dubai. Об этом сообщается на сайте издания Khaleej Times.

Отмечается, что достопримечательность, высота которой составит 250 метров, откроется для посещения с 21 октября. При этом посетители смогут наблюдать за панорамой города как днем, так и ночью.

Как рассказали создатели проекта, для колеса было задействовано 11 тысяч тонн стали, что вдвое больше, чем понадобилось для строительства Эйфелевой башни. Таким образом, Ain Dubai сможет одновременно вмещать 1750 гостей, к услугам которых будут доступны более 19 вариантов декорируемых кабинок.

Кроме того, кабинки будут делиться на три категории — смотровые, для мероприятий и частные. Согласно концепции проекта, в некоторых из них можно будет отпраздновать свадьбу, провести вечеринку, семейный ужин или романтическое свидание.

Цены на билеты на Ain Dubai начинаются от 130 дирхамов ОАЭ (около 2,6 тысячи рублей).

Ранее в августе арабская авиакомпания сняла рекламный ролик с участием стюардессы, которая забралась на самое высокое здание в мире —Бурдж-Халифу в Дубае. При этом в руках девушка держала табличку с надписью, которая является отсылкой к известной сцене из культового фильма «Реальная любовь» 2003 года. Съемки длились около пяти часов.