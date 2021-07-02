Мужчина придумал способ бесплатно улететь в Дубай и пошел под суд

Мужчина придумал способ бесплатно и нелегально улететь в Дубай и пошел под суд. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в феврале, однако известно о нем стало только сейчас. 25-летний житель Великобритании Янн Илунга (Yann Ilunga) договорился о совместной поездке из Манчестера в Дубай со своей подругой. Мужчина не купил билет на рейс, однако придумал, как улететь в ОАЭ бесплатно.

Для этого Илунга изменил на своем телефоне код аэропорта в посадочном талоне своей подруги, которая ранее прилетела из Лондона, с Хитроу (LHR) на Манчестер (MAN). Однако служба безопасности определила ошибку с документом — мошеннику порекомендовали вернуться к стойке регистрации и выяснить причину. Там Илунга встретил другого пассажира, который успешно зарегистрировался на рейс, и узнал его имя.

Позже Илунга снова попытался сесть в самолет по фальшивому билету, представившись именем того пассажира, однако его обман был тут же раскрыт — у мужчины попросили паспорт. Илунга был арестован, его подругу сняли с рейса и допросили.

Мужчина был приговорен к пяти месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения на два года, десяти дням реабилитации и 140 часам общественных работ. В суде действия Илунга были признаны непоследовательными и «глупыми».

Ранее, в июне, cамолет развернули через 15 минут после взлета из-за обмана одной пассажирки. Девушка, которая оказалась бывшей сотрудницей авиакомпании, предъявила фальшивый билет, прошла паспортный контроль и оказалась на борту. Однако через 15 минут после взлета командир воздушного судна получил от наземной службы указание развернуться.