Самолет развернули через 15 минут после взлета из-за обмана одной пассажирки

Бывшая сотрудница авиакомпании обманом проникла в самолет, следовавший из Шарлотт (США) в Канкун (Мексика), и была арестована. Об этом сообщает Fox News.

Пассажирка, когда-то работавшая в Piedmont Airlines, предъявила фальшивый билет, прошла паспортный контроль и оказалась на борту. Однако через 15 минут после взлета командир воздушного судна получил от наземной службы указание развернуться.

Изначально пассажирам объявили, что лайнер вынужден приземлиться в аэропорту вылета по техническим причинам. Тем не менее, как только воздушное судно совершило посадку, его окружили сотрудники полиции и вывели обманщицу из салона.

После профилактического осмотра экипажу разрешили возобновить полет. Аферистке предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территорию аэропорта. Случившееся расследуется таможней, пограничной службой США и объединенной террористической группой ФБР.

Ранее, в апреле, британка обманула авиакомпанию на пять миллионов рублей и избежала тюрьмы. Мошенница в течение трех лет предъявляла фальшивые страховые иски на пропущенные рейсы, получая за них компенсацию. В действительности женщина никуда не летала, а подделывала посадочные талоны.