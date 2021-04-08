Россиянин пытался улететь зайцем в США в туалете самолета и попался из-за звонка

Техник российской авиакомпании пытался улететь в США зайцем, спрятавшись в туалете самолета, но попался из-за звонка начальника. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Так, в конце рабочего дня в пятницу, 2 апреля, инженер решил втайне отправиться в Штаты. Для этого мужчина спрятался в туалете во время обслуживания лайнера, вылетающего в Майами, выпив перед полетом алкоголь «для храбрости».

Однако сотрудник перевозчика забыл свои документы — он оставил их при входе, чем и выдал себя. Незадолго до вылета ему позвонил начальник и потребовал объяснений. Техник не стал врать и прямо заявил о своих намерениях.

Отмечается, что полицейским удалось снять инженера с рейса в последнюю минуту — от воздушного судна уже отвели трап. О последующих санкциях и наказании россиянина не сообщается.

Ранее в марте безбилетная пассажирка, совершившая 30 перелетов «зайцем», раскрыла секрет своего обмана и назвала способ не покупать билет. Выступая из тюрьмы, женщина заявила, что благодаря своему скромному, но уверенному поведению смогла попасть на десятки рейсов без посадочного талона и обманывать службы безопасности аэропорта.