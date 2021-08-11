Стюардесса забралась на самое высокое здание в мире и восхитила пользователей

Стюардесса снялась в экстремальном рекламном ролике и восхитила пользователей сети. Видео опубликовано на YouTube-канале Emirates.

Кадры были сняты на самом высоком здании мира — на вершине башни Бурдж-Халифа в Дубае. Бортпроводница забралась на высоту 828 метров над землей, встав на небольшую площадку площадью около одного квадратного метра. В руках девушка держит табличку с надписью, которая является отсылкой к известной сцене из культового фильма «Реальная любовь» 2003 года. Также отмечается, что съемки длились около пяти часов.

Стюардесса одета в униформу авиакомпании — красный берет-таблетка поверх платка-шарфа, бежевый костюм в полоску. Ее губы накрашены в фирменный алый цвет.

Кроме того, сообщается, что до бортпроводницы на вершину самого высокого здания мира поднимался американский актер Том Круз и наследный принц Дубая Его Высочество Шейх Хамдан ибн Мохаммед бин Рашид Аль Мактум.

Видео вызвало восхищение у пользователей в сети. «Хотелось бы, чтобы они сделали видео дольше. Это заслуживает как минимум пяти минут», «Она невероятно смелая!», «Снимаю шляпу перед командой, создавшей ролик», «Я не могу даже представить, какое мужество требуется, чтобы подняться на такую высоту», «Чувствую себя на вершине мира после просмотра этого видео», «Это потрясающе, невероятно и незабываемо», — заявили комментаторы под видео.