Стюардесса забралась на багажную полку в мини-юбке и восхитила публику

Бортпроводница забралась на багажную полку в мини-юбке и вызвала восхищение пользователей сети. Фотография появились в Instagram-аккаунте @cabincrewonline, освещающем досуг членов экипажа.

На опубликованном кадре видно, как стюардесса в темно-синей униформе, опираясь коленом на пассажирское сиденье, по пояс залезла в открытый отсек для ручной клади. Девушка одета в платье длиной мини и красные туфли на высоком каблуке.

Публика в сети оценила снимок бортпроводницы и оставила восхищенные комментарии. «Выглядите сногсшибательно!», «Какие шикарные ноги», «Отличная фотография и сексуальная стюардесса, что еще нужно», «Какая прекрасная женщина, просто мечта», — писали поклонники.

Ранее в июле бортпроводница в мини-юбке повисла вниз головой на багажной полке в самолете и удивила многих. Пользователи сети оценили задумку бортпроводницы и оставили восхищенные комментарии к публикации.

