Стюардесса в мини-юбке повисла вниз головой на багажной полке и удивила фанатов

Стюардесса в мини-юбке повисла вниз головой на багажной полке и восхитила фанатов в сети

Американская стюардесса повисла на руках вниз головой на багажной полке в самолете и удивила своих фанатов в сети. Кадры появились в Instagram-аккаунте @flight___love, освещающем досуг членов экипажа.

На снимке бортпроводница сделала акробатический трюк — девушка повисла вниз головой, зацепившись руками за край багажной полки, а ее ноги при этом вытянуты параллельно полу, что позволяет ей сохранять равновесие. Стюардесса одета в темно-синюю мини-юбку и жакет с коротким рукавом.

Пользователи сети оценили задумку бортпроводницы и оставили восхищенные комментарии. «Вы выглядите потрясающе, отличная гибкость», «Акробатка!», «Вы бывшая гимнастка?», «Цирк дю Солей!», «Ничего себе, вот это да!», «Невероятно», «Красивые ноги», «Идеальная фотография», «Так вот что происходит, прежде чем пассажиры садятся на борт», — написали они.

Ранее в июне в этом же аккаунте появилось видео стюардессы, которая сделала стойку на руках, — поднимать ноги вверх и удерживать равновесие ей помогала ее коллега. Подписчики сообщества оценили юмор бортпроводниц и также выразили им свое восхищение в комментариях.