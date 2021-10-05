Россия возобновила авиасообщение с пятью странами

Россия со вторника, 5 октября, официально возобновляет регулярное авиасообщение с пятью странами — Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу, а также расширила географию полетов в Индию и Испанию. Об этом сообщает ТАСС.

Со вторника российские авиакомпании могут выполнять рейсы на Гоа и в Дели из Москвы и Санкт-Петербурга (четыре рейса в неделю на каждом направлении), а также на Тенерифе из Москвы (два рейса в неделю).

Кроме того, из российской столицы в Джибути авиакомпаниям можно будет выполнять два рейса в неделю, как и в Веллингтон, Лиму, Кейптаун и Йоханнесбург, из Санкт-Петербурга в Копенгаген также два рейса в неделю.

Ранее главный министр Гоа Прамод Савант объявил о том, что иностранные и местные туристы смогут снова посещать регион только после полной вакцинации жителей индийского штата от коронавируса, которую планируется завершить к 31 октября. Он также отметил, что разрешение на возобновление чартерных рейсов на популярный пляжный курорт будет получено через несколько дней.