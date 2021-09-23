Россияне массово заинтересовались авиабилетами в три зарубежные страны

Россияне массово заинтересовались поиском билетов в три страны, с которыми с 5 октября возобновляется авиасообщение. Об этом стало известно аналитикам сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», данные исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

На фоне новостей о возобновлении авиасообщения с пятью зарубежными странами, россияне стали искать билеты в Данию в три раза чаще, чем за последние 30 дней. Количество поисковых запросов на авиабилеты в Новую Зеландию выросли в шесть раз, в Перу — в два раза.

Что касается поисков авиабилетов в ЮАР и Джибути, по словам специалистов, «резкого всплеска не произошло».

Несмотря на открытие авиасообщения, добраться до Перу россияне могут только с пересадками — страна открыта для посещений с туристическими целями, для въезда необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР тест сроком не более 72 часов. Такие же требования предъявляются к путешественникам в ЮАР и Джибути (прямые перелеты также отсутствуют). Новая Зеландия закрыта для граждан России, Дания принимает только с существенными основаниями (гражданство, наличие вида на жительство, учеба или работа).

Ранее в сентябре стало известно о том, что с 5 октября Россия возобновит авиасообщение с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией. Также увеличится количество рейсов в Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Шри-Ланку. Кроме того, будут сняты ограничения на полеты на Тенерифе и Гоа.