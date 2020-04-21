Эвакуированная из Индии россиянка рассказала о неразберихе с рейсом

Эвакуированная из Индии россиянка рассказала о неразберихе на борту самолета Даболим — Москва. Своими впечатлениями девушка поделилась с журналистами «Московского комсомольца».
По ее словам, рейс задержали на пять часов из-за того, что люди не могли понять, кого берут на борт, а кого отсеивают, потому что у части пассажиров оказались билеты с платной заменой.
«Наша авиакомпания присылала нам подтверждения о бесплатной замене билетов, и надо было их распечатать, хотя при жестком карантине это оказалось проблемой, потому что все закрыто. А многие даже не понимали, могут они лететь или нет», — рассказала девушка.
Переписки о формировании списков на эвакуационные рейсы велись в Telegram, но многие пассажиры, особенно пенсионеры, не пользовались этим мессенджером. Потому многие только на месте узнали о том, что не попали в них.
«А другие только в аэропорту поняли, что их билеты не бесплатные. Особенно жалко было пожилых», — добавила российская туристка.
Как отметила девушка, таких пассажиров просили оплатить новые авиабилеты, которые стоили почти в два раза выше, чем билеты на отмененные рейсы, купленные людьми заранее. Авиакомпании пообещали им компенсировать средства за «сгоревшие» билеты.
Ранее сообщалось, что россияне начали подделывать документы ради возвращения домой из Индии. Так, некоторые туристы ссылались на свидетельство о браке с жителем Москвы, у которого есть прописка, другие просили знакомых оформить им договор аренды в столице, третьи подменяли даты прибытия на сайте госуслуг.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения