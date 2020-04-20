Шестеро туристов прожили месяц в пещере из-за коронавируса

Шестеро иностранных туристов месяц прожили в индийской пещере из-за закрытия авиасообщения на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, четверо мужчин и две женщины, прилетевшие из Франции, США, Украины, Турции и Непала, были вынуждены поселиться там после того, как у них закончились деньги. Они находились в пещере возле города Ришикеша на севере страны с 24 марта.
По словам инспектора полиции Раджендры Сингха Катхайта (Rajendra Singh Kathait), после обнаружения всех туристов отправили на 14-дневный карантин в ашрам (коммуну) Сварг, хотя ни у одного из них нет симптомов коронавируса.
До закрытия индийских границ туристы жили в отеле в регионе Муни Ки Рети. Не сумев вылететь из страны, они решили перебраться в пещеру, чтобы сэкономить оставшиеся деньги на покупку еды и предметов первой необходимости.
Из-за закрытия границ в Индии застряли тысячи иностранцев. Только в Ришикеше остались около 700 туристов, и правительства разных стран, в том числе, Германии, США и Великобритании, заказали рейсы для вывоза граждан домой.
Местная полиция стала применять для иностранцев необычные наказания за нарушения правил изоляции. Так, в Ришикеше поймали группу туристов из Австралии, Израиля, Мексики и Австрии и заставили каждого 500 раз попросить прощения в письменном виде.
По последним данным, в Индии зафиксировано свыше 15 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли более 500 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения