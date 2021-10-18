Названа возможная дата открытия Израиля для привитых россиян

Названа возможная дата открытия Израиля для россиян — популярная пляжная страна может разрешить въезд для привитых «Спутником V» туристов 1 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный источник.

Отмечается, что министру туризма республики Константину Развозову удалось добиться разработки пилотной программы, в рамках которой Израиль будет принимать вакцинированных «Спутником V» путешественников.

Прививка должна быть сделана не раньше шести месяцев до прилета. При въезде в страну туристу будет необходимо сдать серологический тест и ПЦР-тест, а затем отправиться на самоизоляцию до получения результатов.

«Пока это пилотный проект, потому что мы надеемся, что до конца года Всемирная организации здравоохранения признает "Спутник V"», — добавил источник.

Ранее сообщалось, что власти Израиля откроют страну для туристов из России 19 сентября, однако позже решение было отложено. Планировалось, что въезд будет разрешен привитым от коронавируса туристам в составе организованных групп численностью от пяти до 30 человек.